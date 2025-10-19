Avellino ricorda Alfredo De Marsico a quarant’anni dalla scomparsa
Il 25 ottobre 2025, alle ore 16, il Carcere Borbonico di Avellino ospiterà una cerimonia dedicata ad Alfredo De Marsico, nel quarantennale della sua scomparsa. L’iniziativa, dal titolo Omaggio dell’Irpinia, è promossa da Irpini per l’Irpinia, in collaborazione con la Provincia di Avellino. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
