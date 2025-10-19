Avellino dominante al PalaDelMauro | Torino travolta 83-54
AVELLINO – Al PalaDelMauro l’Avellino Basket supera nettamente il Basket Torino con il punteggio di 83-54, in un incontro valido per la sesta giornata del campionato di Serie A2. Una prestazione solida, costruita sin dai primi minuti e mantenuta con lucidità lungo tutti i quaranta minuti di gioco. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
