Avellino dominante al PalaDelMauro | Torino travolta 83-54

Avellinotoday.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AVELLINO – Al PalaDelMauro l’Avellino Basket supera nettamente il Basket Torino con il punteggio di 83-54, in un incontro valido per la sesta giornata del campionato di Serie A2. Una prestazione solida, costruita sin dai primi minuti e mantenuta con lucidità lungo tutti i quaranta minuti di gioco. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

