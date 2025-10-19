Avanti di due reti le baby aquile rimontate e battute ad Avellino

19 ott 2025

AVELLINO 4 SPEZIA 2 AVELLINO: Margiotta; Aloisi, Manzo, Volpe, Catalano; Amiranda (67? De Michele), Vignoli (46? Santoro); Di Costanzo, Napoletano (46? Delishi), D’Auria (73? Antoci); D’Onofrio (83’ Giunto). A disposizione Barone, Bove, Lista, Granato, Fontanella, Attanasio, Donato. All. Molino SPEZIA: Tortorella; Banti, Schembre (73? Piras), Martinelli; Nicolai, Marchini, Vannucci, Insignito (70? Amato); Cassano (73? Del Sante), Lontani (70? Camara); Conte. A disposizione Guidi, Fantinati, Vignali, Rapallini, Vanzuita, Felici, Ferrazza, Altemura. All. Terzi Arbitro: Sabatino Ambrosino. Assistenti Vincenzo Pone e Alfonso Pepe Marcatori: 11’ Conte, 31’ Lontani, 50’ D’Auria, 68’ D’Onofrio, 94’ rig. 🔗 Leggi su Lanazione.it

