autunno tempo di noci e di nocino

Autunno, tempo di noci. Noce: pianta di legno pregiato e buoni frutti (i gherigli dentro i gusci), storia antica, albero a noi familiare. Anche le noci tengono banco nelle sagre autunnali in collina. Intanto, nei buoni forni artigianali che ancora tengono botta - e che vanno coccolati, patrimonio di sapori e saperi diversi dai prevalenti prodotti industriali dal sapore inevitabilmente artificioso e omologato- è già apparsa la ‘ piadina dei Morti ’, ovvero una spianatina dolce ma costellata di fragranti gherigli di noci, buona ricordanza proposta nei giorni dei santi e di defunti. Noce, in dialetto ’nòs’, e ‘nòsi’ i suoi frutti, i saporosi gherigli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

