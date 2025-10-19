' Autunno Incantatore' con Dino Marsan si parla delle atmosfere del mercato del lunedì negli anni ‘70
Il primo appuntamento della nuova edizione della rassegna 'Autunno Incantatore' proposta dalla biblioteca Bassani è in programma martedì 21 alle 17 e sarà dedicato alle atmosfere del mercato del lunedì nella Ferrara dei primi anni '70 grazie al creativo Dino Marsan che presenterà il suo. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
"Autunno Incantatore": alla Bassani un tuffo nella Ferrara popolare degli anni Settanta - L'iniziativa è a partecipazione libera e gratuita fino a esaurimento posti. Secondo cronacacomune.it