' Autunno Incantatore' con Dino Marsan si parla delle atmosfere del mercato del lunedì negli anni ‘70

Il primo appuntamento della nuova edizione della rassegna 'Autunno Incantatore' proposta dalla biblioteca Bassani è in programma martedì 21 alle 17 e sarà dedicato alle atmosfere del mercato del lunedì nella Ferrara dei primi anni '70 grazie al creativo Dino Marsan che presenterà il suo. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it