Autunno in fiore al Roseto Comunale di Roma | non perdere la visita fino al 10 novembre
Chi lo ha detto che il periodo dei fiori è solo la primavera? Sulle pendici dell’Aventino, con la luce dorata del tramonto romano, torna a sbocciare un piccolo miracolo botanico: il Roseto Comunale di Roma riapre eccezionalmente i cancelli anche in autunno. Fino al 10 novembre, la città eterna celebra la stagione più poetica dell’anno con una fioritura tardiva che colora il cuore della Capitale di sfumature sorprendenti e soavi profumi. Leggi anche: — Riapre al pubblico il Giardino dell’Istituto Giapponese di Cultura a Roma: i giorni di apertura Una fioritura straordinaria che sfida le stagioni: l’appuntamento autunnale al Roseto Comunale di Roma. 🔗 Leggi su Funweek.it
