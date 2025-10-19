Autunno di notte ma di giorno tutti in spiaggia E la Versilia fa il pieno

Viareggio, 19 ottobre 2025 – Sole, temperature miti e un autunno che si palesa di notte, con il calo delle temperature, ma con la luce svanisce. Peculiarità di un ottobre che rende le spiagge della Versilia, complici gli stabilimenti balneari ancora aperti, ancora molto appetibili per i visitatori in cerca di qualche ora di relax. Ombrelloni e tende in spiaggia disposti all’uso: in molti anche in questa domenica 19 ottobre, così come è accaduto la scorsa, ci hanno creduto si godono ancora un po’ di quiete marittima. FOTO UMICINI Tra gli stabilimenti balneari, in Passeggiata a Viareggio per esempio i bagni Irene e La Pia prolungano la stagione, addirittura il primo rimarrà aperto fino alle prima settimana di novembre mentre l'altro ha programmato di restare aperto tutto l'anno, mantenendo qualche ombrellone e tenda in spiaggia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Autunno di notte, ma di giorno tutti in spiaggia. E la Versilia fa il pieno

