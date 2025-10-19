Autostrada A1 | chiusura notturna tratto allacciamento Direttissima-Roncobilaccio
in uscita per chi proviene da Firenze L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Scopri altri approfondimenti
Autostrada A4: ore di chiusura domenica per la rimozione di una bomba https://motorionline.com/autostrada-a4-ore-di-chiusura-domenica-per-la-rimozione-di-una-bomba/… - X Vai su X
#News | #chiusura | A4 Domenica #19ottobre, per il disinnesco di un ordigno bellico, chiusa l'autostrada A4 Brescia-Padova dalle ore 7:45 fino al termine dell'intervento Modifiche alla viabilità ? https://buff.ly/mMlKs2A #Luceverde Vai su Facebook
Autostrada del Sole chiusa, Italia divisa in due per una notte - Cantieri per l’elettrodotto di Calenzano: diverse chiusure sulla A1 Panoramica, interventi anche ad Arezzo e sulla Firenze Mare ... Segnala lanazione.it
Chiusure notturne in A1 per lavori dal 14 al 16 ottobre. Ecco le alternative - NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE SULLA COMPLANARE DI PIACENZA (R49) - Secondo piacenzasera.it
Autostrada: chiusure notturne uscita stazione di Fabro e area di sxervizio Fabro Ovest - Napoli, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, nelle tre notti di lunedì 20, martedì ... Lo riporta orvietosi.it