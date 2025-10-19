Autosilo al posto della scuola la decisione della Corridoni di restituire i regali al Calcio Como è un grido di dolore

La frattura tra la scuola Corridoni di via Sinigaglia e il Calcio Como apre un fronte politico e civico: Svolta Civica chiede alla società sportiva di chiarire pubblicamente la propria posizione sul futuro del plesso, indicato dal Comune tra le aree da trasformare in un autosilo a ridosso dello. 🔗 Leggi su Quicomo.it

A Como stiamo davvero toccando con mano che cosa significa perdere il senso delle priorità. Due scuole — luoghi di crescita, di comunità, di futuro — destinate ad essere abbattute per far posto a due autosilo. PARCHEGGI al posto di LUOGHI PREPOSTI A - facebook.com Vai su Facebook

