Autorità portuale via libera al bilancio 2026 | nuova banchina all’Andana delle Ancore e ponte mobile sullo Scolmatore

Livornotoday.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oltre 41 milioni di euro di investimenti per il 2026 e una programmazione triennale da 337 milioni. Questo è quanto emerge dal bilancio di previsione 2026 dell’Autorità di Sistema Portuale che è stato approvato all’Organismo di partenariato della risorsa mare. Il documento contabile sarà. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

