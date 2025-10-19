Autorità portuale via libera al bilancio 2026 | nuova banchina all’Andana delle Ancore e ponte mobile sullo Scolmatore
Oltre 41 milioni di euro di investimenti per il 2026 e una programmazione triennale da 337 milioni. Questo è quanto emerge dal bilancio di previsione 2026 dell’Autorità di Sistema Portuale che è stato approvato all’Organismo di partenariato della risorsa mare. Il documento contabile sarà. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
Argomenti simili trattati di recente
L’area non è di pertinenza dell’Autorità portuale, ma di Sapir, il terminal operator del porto. L’uomo non era dipendente di Sapir, ma lavorava per la cooperativa Ctf trasporti di Fossombrone. Sindacati verso lo sciopero - facebook.com Vai su Facebook
IL COMMISSARIO DELL'AUTORITA' PORTUALE HA INCONTRATO IL COMITATO UNITARIO DELL'AUTOTRASPORTO https://port.ravenna.it/dettagli/comunicazione/1211… - X Vai su X
Porti, via libera della Camera alla nomina di Domenico Bagalà in Sardegna - La IX Commissione Trasporti della Camera dei Deputati ha dato il via libera alle nomine dei nuovi presidenti di tre Autorità di sistema portuale. Riporta unionesarda.it