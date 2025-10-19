Autobus investe una donna a Roma | trasferita d'urgenza in ospedale muore dopo giorni di agonia

Fanpage.it | 19 ott 2025

Il terribile incidente è avvenuto lo scorso mercoledì, in via Nomentana: una donna è stata investita da un autobus. Dopo giorni di agonia, è morta in ospedale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

autobus investe donna romaAutobus investe una donna a Roma: trasferita d'urgenza in ospedale, muore dopo giorni di agonia - Il terribile incidente è avvenuto lo scorso mercoledì, in via Nomentana: una donna è stata investita da un autobus

