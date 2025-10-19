Autobus investe una donna a Roma | trasferita d'urgenza in ospedale muore dopo giorni di agonia
Il terribile incidente è avvenuto lo scorso mercoledì, in via Nomentana: una donna è stata investita da un autobus. Dopo giorni di agonia, è morta in ospedale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
