Auto va a fuoco paura in via Ferrara
Momenti di grandissima paura nel tardo pomeriggio di ieri, in via Ferrara a Cattolica, a causa di un incendio improvviso che ha coinvolto un’auto. Attorno alle 18.30, un’alta colonna di fumo nero si è alzata dal veicolo, visibile anche dai quartieri circostanti e sufficiente a richiamare l’attenzione di numerosi residenti. Per fortuna non si registrano persone ustionate o ferite, anche se sul posto sono accorsi a sirene spiegate i vigili del fuoco. Secondo le prime informazioni, l’auto era appena uscita da un parcheggio – nei pressi del distributore di benzina – quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha iniziato a prendere fuoco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
