Auto va a fuoco paura in via Ferrara

Ilrestodelcarlino.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Momenti di grandissima paura nel tardo pomeriggio di ieri, in via Ferrara a Cattolica, a causa di un incendio improvviso che ha coinvolto un’auto. Attorno alle 18.30, un’alta colonna di fumo nero si è alzata dal veicolo, visibile anche dai quartieri circostanti e sufficiente a richiamare l’attenzione di numerosi residenti. Per fortuna non si registrano persone ustionate o ferite, anche se sul posto sono accorsi a sirene spiegate i vigili del fuoco. Secondo le prime informazioni, l’auto era appena uscita da un parcheggio – nei pressi del distributore di benzina – quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha iniziato a prendere fuoco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

auto va a fuoco paura in via ferrara

© Ilrestodelcarlino.it - Auto va a fuoco, paura in via Ferrara

Argomenti simili trattati di recente

auto fuoco paura viaAuto va a fuoco, paura in via Ferrara - Cattolica, vettura avvolta dalle fiamme appena uscita da un parcheggio. ilrestodelcarlino.it scrive

auto fuoco paura viaIncendio sotto ai palazzi: bruciano sette auto nella notte - Un incendio è divampato sotto ad alcune palazzine distruggendo le vetture parcheggiate in strada. Da romatoday.it

auto fuoco paura viaTorna la paura nella notte a Rossano, in fiamme un’auto - 30 di questa notte: l'auto parcheggiata in via Palermo è andata completamente distrutta. Si legge su quicosenza.it

Cerca Video su questo argomento: Auto Fuoco Paura Via