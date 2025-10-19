Auto si schianta contro una fontana nella notte | morti tre giovanissimi
Drammatico incidente nella notte ad Asiago (Vicenza): morti tre ventenni, mentre un quarto giovane ha riportato fratture varie della teca cranica e contusioni cerebrali e toraciche. Un quinto occupante dell’auto è rimasto illeso. L’auto con a bordo tutti i giovani si è schiantata contro la fontana posta al centro della rotatoria di via Verdi. Lo scontro è avvenuto intorno alle 3.30 del mattino.. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Perde il controllo e si schianta sulle auto in sosta: due feriti a Sassari – LA DINAMICA - facebook.com Vai su Facebook
Terribile #incidente, auto si schianta contro un #elefante lungo l’autostrada #BulawayoGweru: muore un deputato dell’opposizione - X Vai su X
Incidente stradale ad Asiago, auto si schianta contro una fontana: muoiono tre giovani - L’auto con cinque ragazzi a bordo si è schiantata contro una fontana al centro di una rotatoria. Riporta affaritaliani.it
Asiago, auto si schianta contro la fontana della rotatoria: morti tre 20enni, un ferito gravissimo. Tornavano da una festa di compleanno - È il bilancio di un drammatico incidente avvenuto nella notte ad Asiago (Vicenza). ilmattino.it scrive
Tragedia ad Asiago, si schiantano con l'auto contro una fontana: morti 3 ragazzi di 20 anni - L'incidente si è verificato nella notte in via Verdi ... Riporta rainews.it