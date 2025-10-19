Auto si schianta contro una fontana nella notte | morti tre 20enni ad Asiago

Drammatico incidente nella notte ad Asiago (Vicenza): morti tre ventenni, mentre un quarto giovane ha riportato fratture varie della teca cranica e contusioni cerebrali e toraciche. Un quinto occupante dell’auto è rimasto illeso. La vettura con a bordo tutti i giovani si è schiantata contro la fontana posta al centro della rotatoria di via Verdi. Lo scontro è avvenuto intorno alle 3.30 del mattino.. 🔗 Leggi su Feedpress.me

