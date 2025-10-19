Auto si schianta contro una fontana ad Asiago morti tre ventenni
AGI - Drammatico incidente stradale nella notte ad Asiago, in provincia di Vicenza: tre ventenni sono morti ed un quarto giovane, 21 anni, è ricoverato all’ospedale di Bassano in gravi condizioni. Un quinto passeggero è rimasto illeso ed è stato portato all’ospedale di Asiago per gli accertamenti del caso. Lo schianto è avvenuto intorno alle 3 e mezza di questa notte quando l’auto su cui viaggiavano i cinque ragazzi si è schiantata contro una fontana posta al centro di una rotatoria. Sul posto gli operatori sanitari, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Zaia: "Un dolore immenso" . 🔗 Leggi su Agi.it
Altre letture consigliate
Dramma ad Asiago: l'auto su cui viaggiavano 5 ragazzi si è schiantata contro una fontana. Pietro, Riccardo e Nicola sono morti a 20 anni. Un altro è gravissimo, uno è rimasto illeso - facebook.com Vai su Facebook
Terribile #incidente, auto si schianta contro un #elefante lungo l’autostrada #BulawayoGweru: muore un deputato dell’opposizione - X Vai su X
Incidente stradale ad Asiago, auto si schianta contro una fontana: muoiono tre giovani - L’auto con cinque ragazzi a bordo si è schiantata contro una fontana al centro di una rotatoria. Scrive affaritaliani.it
Asiago, auto contro una fontana: nell'incidente morti tre ragazzi. Si salvano gli altri due a bordo - Tre ragazzi di 20 anni hanno perso la vita questa notte ad Asiago, nel Vicentino, a causa di un incidente stradale. Secondo iltempo.it
Incidente Asiago, auto si schianta contro la fontana della rotatoria: morti tre 20enni, un ferito grave. Il sindaco: «Andavano a velocità folle» - È il bilancio di un drammatico incidente avvenuto nella notte ad Asiago (Vicenza). Si legge su ilmattino.it