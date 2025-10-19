Auto si schianta contro una fontana ad Asiago morti tre ventenni

AGI - Drammatico  incidente stradale  nella notte ad  Asiago, in provincia di  Vicenza:  tre ventenni sono morti  ed un quarto giovane, 21 anni, è ricoverato all’ospedale di Bassano in  gravi condizioni. Un  quinto passeggero  è rimasto  illeso  ed è stato portato all’ospedale di Asiago per gli accertamenti del caso. Lo  schianto  è avvenuto intorno alle  3 e mezza di questa notte  quando l’auto su cui viaggiavano i  cinque ragazzi  si è schiantata contro una  fontana  posta al centro di una  rotatoria. Sul posto gli  operatori sanitari, i  vigili del fuoco  e le  forze dell’ordine. Zaia: "Un dolore immenso" . 🔗 Leggi su Agi.it

auto si schianta contro una fontana ad asiago morti tre ventenni

© Agi.it - Auto si schianta contro una fontana ad Asiago, morti tre ventenni

