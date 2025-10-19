AGI - Drammatico incidente stradale nella notte ad Asiago, in provincia di Vicenza: tre ventenni sono morti ed un quarto giovane, 21 anni, è ricoverato all’ospedale di Bassano in gravi condizioni. Un quinto passeggero è rimasto illeso ed è stato portato all’ospedale di Asiago per gli accertamenti del caso. Lo schianto è avvenuto intorno alle 3 e mezza di questa notte quando l’auto su cui viaggiavano i cinque ragazzi si è schiantata contro una fontana posta al centro di una rotatoria. Sul posto gli operatori sanitari, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Auto si schianta contro fontana ad Asiago, morti tre ventenni