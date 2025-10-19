Auto ribaltata in autostrada | due feriti sull’A1
AREZZO – Incidente nel pomeriggio di oggi sull’autostrada A1, al chilometro 368 in direzione nord, nel territorio aretino. Una sola vettura è rimasta coinvolta nel sinistro, avvenuto intorno alle 17,50. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Arezzo, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’auto, successivamente affidata al soccorso stradale. Gli occupanti del mezzo, due uomini di 55 e 22 anni, erano riusciti a uscire autonomamente dall’abitacolo prima dell’arrivo dei soccorritori. Entrambi sono stati presi in carico dal personale sanitario del 118 della Asl Tse e trasportati in codice giallo al pronto soccorso di Arezzo. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
News recenti che potrebbero piacerti
#Cronaca Sorrento, auto ribaltata sul Nastro Verde: ragazza ferita - facebook.com Vai su Facebook
Scontro stradale all’alba a Torino: un’auto ribaltata su un lato - X Vai su X
Auto ribaltata sull’Autostrada del Sole, due feriti - L’incidente intorno alle 18 nel tratto aretino, nei pressi di Monte San Savino. Come scrive msn.com
Auto ribaltata in autostrada: due feriti sull'A1 - AREZZO – Incidente nel pomeriggio di oggi sull’autostrada A1, al chilometro 368 in direzione nord, nel territorio aretino. Riporta msn.com
Incidente in autostrada Torino-Aosta a San Giorgio Canavese: scontro tra due auto che escono di carreggiata, una si ribalta - Un incidente è avvenuto nella notte di oggi, venerdì 17 ottobre 2025, sull'autostrada Torino- Segnala torinotoday.it