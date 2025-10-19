Auto ribaltata in autostrada | due feriti sull’A1

AREZZO – Incidente nel pomeriggio di oggi sull’autostrada A1, al chilometro 368 in direzione nord, nel territorio aretino. Una sola vettura è rimasta coinvolta nel sinistro, avvenuto intorno alle 17,50. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Arezzo, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’auto, successivamente affidata al soccorso stradale. Gli occupanti del mezzo, due uomini di 55 e 22 anni, erano riusciti a uscire autonomamente dall’abitacolo prima dell’arrivo dei soccorritori. Entrambi sono stati presi in carico dal personale sanitario del 118 della Asl Tse e trasportati in codice giallo al pronto soccorso di Arezzo. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it