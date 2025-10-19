Auto Parigi rinnega il tutto elettrico
«L’industria dell’auto francese verso un crollo, dal Senato 18 misure di emergenza». Crescono anche Oltralpe i timori sul futuro del settore e l’allarme viene girato senza mezzi termini alla Commissione Ue. Il titolo in questione è del quotidiano economico La Tribune che parla di 350mila posti a rischio che salgono a 800mila considerando l’indotto. Tutte preoccupazioni che accomunano Parigi con la confinante Italia e vedono al centro Stellantis. Proprio domani, tra l’altro, l’amministratore delegato Antonio Filosa vedrà i sindacati a Torino. Al centro dell’incontro, quali piani ha Stellantis per risvegliare dal coma gli impianti del Paese e rilanciare il “made in Italy”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Approfondisci con queste news
Parigi festeggia i 70 anni della leggendaria Citroën DS - Auto e Moto Storiche - http://Ansa.it - X Vai su X
#fiere Palini Vernici - Palinal sta esponendo a Parigi, alla fiera EQUIP AUTO . Chi volesse visitare lo stand può trovarlo presso Paris Expo Porte de Versailles dal 14 al 18 ottobre prossimi (Hall 3 – Stand D108). Qui i visitatori potranno conoscere l’offerta specifi - facebook.com Vai su Facebook
Auto, Parigi rinnega il tutto elettrico - Crescono anche Oltralpe i timori sul futuro del settore e l’allarme viene girato senza mezzi termini alla ... Segnala msn.com
Equip Auto 2025, programma ed eventi della fiera di Parigi - Cinquantesimo anniversario per l'evento che si svolge a Parigi dal 14 al 18 ottobre 2025. Da tg24.sky.it
La Mia Auto: tutte - Renault ha inaugurato il nuovo spazio "Le Défilé Renault, the Carwalk" sugli Champs Elysées, con l'obiettivo di rinnovare la storia e la presenza del marchio nel cuore di Parigi. Segnala gazzetta.it