auto parigi rinnega il tutto elettrico

«L’industria dell’auto francese verso un crollo, dal Senato 18 misure di emergenza». Crescono anche Oltralpe i timori sul futuro del settore e l’allarme viene girato senza mezzi termini alla Commissione Ue. Il titolo in questione è del quotidiano economico La Tribune che parla di 350mila posti a rischio che salgono a 800mila considerando l’indotto. Tutte preoccupazioni che accomunano Parigi con la confinante Italia e vedono al centro Stellantis. Proprio domani, tra l’altro, l’amministratore delegato Antonio Filosa vedrà i sindacati a Torino. Al centro dell’incontro, quali piani ha Stellantis per risvegliare dal coma gli impianti del Paese e rilanciare il “made in Italy”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

