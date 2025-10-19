Auto finisce contro un muro donna incastrata tra le lamiere | salvata dai vigili del fuoco
La Spezia, 19 ottobre 2025 – Incidente stradale intorno a mezzogiorno di oggi, domenica 19 ottobre, in via Buonviaggio. Un’auto, una Fiat 500 rossa, che procedeva in direzione Bottagna è finita contro un muro dopo che la conducente – una giovane che viaggiava insieme all’anziana madre – ne ha perso il controllo per cause ancora in corso di accertamento. La giovane conducente è riuscita a uscire autonomamente dall’auto, mentre la madre è rimasta incastrata tra le lamiere. Lanciato l'allarme al 112, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale della Spezia, partiti dalla vicina sede di via Antoniana con cinque operatori, un’autopompa e un fuoristrada attrezzato. 🔗 Leggi su Lanazione.it
