Auto finisce contro un muro donna incastrata tra le lamiere | salvata dai vigili del fuoco

La Spezia, 19 ottobre 2025 –  Incidente stradale intorno a mezzogiorno di oggi, domenica 19 ottobre, in via Buonviaggio. Un’auto, una Fiat 500 rossa, che procedeva in direzione Bottagna è finita contro un muro dopo che la conducente – una giovane che viaggiava insieme all’anziana madre – ne ha perso il controllo per cause ancora in corso di accertamento.  La giovane conducente è riuscita a uscire autonomamente dall’auto, mentre la madre è rimasta incastrata tra le lamiere.  Lanciato l'allarme al 112, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale della Spezia, partiti dalla vicina sede di via Antoniana con cinque operatori, un’autopompa e un fuoristrada attrezzato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

