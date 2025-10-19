Auto e moto si schiantato frontalmente a Binago e finiscono contro un palo | morto un 61enne grave la moglie

Una moto e un'auto si sono scontrate frontalmente a Binago (Como) nel pomeriggio del 18 ottobre. Il 61enne che conduceva la due ruote è deceduto, mentre la moglie che sedeva dietro di lui è rimasta gravemente ferita. 🔗 Leggi su Fanpage.it

