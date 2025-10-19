Auto distrutte a Pomezia Ranucci indica la pista criminale

Una sera di ottobre, in una strada tranquilla di Campo Ascolano, la quiete è stata spezzata da un boato. Due auto di famiglia ridotte a carcassa, nessun ferito, molta paura. Da quel cratere di lamiera è partito un racconto che attraversa Pomezia e arriva nelle case di chi ogni giorno chiede informazione libera, senza arretrare . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Auto distrutte a Pomezia, Ranucci indica la pista criminale

