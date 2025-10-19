Auto contro una fontana | tre ventenni morti sul colpo e un ferito gravissimo

Tre ventenni sono morti e un quarto è in fin di vita. È questo il tragico bilancio di un incidente avvenuto ad Asiago (Vicenza) nella notte tra sabato e domenica. Un quinto. 🔗 Leggi su Leggo.it

auto contro fontana treAsiago, auto si schianta contro la fontana della rotatoria: morti tre 20enni, un ferito gravissimo. Tornavano da una festa di compleanno - È il bilancio di un drammatico incidente avvenuto nella notte ad Asiago (Vicenza). Secondo ilmattino.it

