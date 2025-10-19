Auto contro una fontana morti tre ventenni

19 ott 2025

Erano in cinque nella vettura che di notte ha colpito una fontana al centro di una rotonda. Ferito gravemente un quarto giovane. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

