Auto contro una fontana morti tre ventenni
Erano in cinque nella vettura che di notte ha colpito una fontana al centro di una rotonda. Ferito gravemente un quarto giovane. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
