Auto contro un albero due giovani salvi per miracolo e il paese si mobilita per aiutarli nella riabilitazione
Sono rimasti coinvolti in un brutto incidente, nella notte di venerdì, poco prima della mezzanotte, e tutto il paese oggi si mobilita per loro. Si tratta di Hatim e Saad che vivono a Castelluccio dei Sauri da un paio d’anni, originari del Marocco, entrambi giovanissimi. Probabilmente, complice. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
