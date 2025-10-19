Auguri speciali a Sabino Terenzio | buon compleanno
Tanti cari auguri a Sabino Terenzio, nato il 19 ottobre 1987 a Polistena (RC), figlio di un valoroso appartenente alle forze dell’ordine, ha vissuto a Aiello del Sabato e oggi lavora presso una delle ditte più importanti della provincia di Avellino, La Nuova Sistemi di Monteforte.L’amore di un. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Auguri Speciali a Tutti i Papà dal Castello di Santa Severa! Oggi celebriamo un giorno speciale, dedicato a tutti quei papà che con amore, dedizione e forza guidano le nostre vite. Da questo angolo incantato di storia e bellezza, il Castello di Santa Severa - facebook.com Vai su Facebook