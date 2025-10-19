Felix Auger-Aliassime è il nuovo campione dell’ATP 250 di Bruxelles. Il canadese conquista il suo ottavo titolo della carriera nel massimo circuito, sconfiggendo in finale il ceco Jiri Lehecka con il punteggio di 7-6 6-7 6-3 dopo due ore e trentaquattro minuti di gioco. Soprattutto Auger-Aliassime si avvicina in maniera decisa a Lorenzo Musetti nella race per le ATP Finals. Il toscano è ancora in vantaggio di poco più di 300 punti e si deciderà tutto nelle ultime settimane, in particolare al Masters 1000 di Parigi-Bercy. Nel primo set si segue l’andamento dei turni di servizio. Lehecka ha l’occasione nel quinto game, ma non riesce a sfruttare le tre palle break a sua disposizione. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Auger-Aliassime trionfa a Bruxelles e si avvicina nella Race a Musetti