Auger-Aliassime diventa uno spauracchio per Lorenzo Musetti | vantaggio sempre più risicato nella corsa alle ATP Finals
Al termine della prima edizione dell’ATP 250 di Bruxelles, che ha rilevato Anversa come sede degli European Open di tennis, proseguirà nelle prossime settimane la sfida per un posto alle ATP Finals tra l’azzurro Lorenzo Musetti ed il canadese Felix Auger-Aliassime, vincitore del titolo in Belgio. Il successo del canadese fa calare il divario tra i due contendenti da 530 punti a 330, con il nordamericano che ne ha incamerati 250 contro i 50 dell’azzurro, fermatosi ai quarti. Dopo il torneo belga, la lotta per le Finals si sposterà tra Basilea e Vienna, entrambi tornei di categoria 500, con Musetti in Austria ed il canadese in Svizzera. 🔗 Leggi su Oasport.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
FELIX AUGER-ALIASSIME CAMPIONE A BRUXELLES Il canadese sconfigge Lehecka e conquista l'ottavo titolo in carriera, il terzo di questa stagione, continuando a inseguire l'ottavo posto nella Race to Turin, sempre più vicine. 8^ vittoria stagionale contro - X Vai su X
Musetti fuori, Auger-Aliassime ok: incubo Torino. Cosa cambia nella Race ATP - facebook.com Vai su Facebook
ATP Bruxelles: Auger-Aliassime si conferma maestro dell’indoor, Lehecka sconfitto in tre set - ATP | Il canadese conferma il trionfo del 2022 con una vittoria molto sudata ai danni del ceco e tiene viva la lotta per Torino, portandosi a 340 punti di distnza da Lorenzo Musetti ... Riporta ubitennis.com