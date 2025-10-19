Al termine della prima edizione dell’ATP 250 di Bruxelles, che ha rilevato Anversa come sede degli European Open di tennis, proseguirà nelle prossime settimane la sfida per un posto alle ATP Finals tra l’azzurro Lorenzo Musetti ed il canadese Felix Auger-Aliassime, vincitore del titolo in Belgio. Il successo del canadese fa calare il divario tra i due contendenti da 530 punti a 330, con il nordamericano che ne ha incamerati 250 contro i 50 dell’azzurro, fermatosi ai quarti. Dopo il torneo belga, la lotta per le Finals si sposterà tra Basilea e Vienna, entrambi tornei di categoria 500, con Musetti in Austria ed il canadese in Svizzera. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Auger-Aliassime diventa uno spauracchio per Lorenzo Musetti: vantaggio sempre più risicato nella corsa alle ATP Finals