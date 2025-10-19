Attraversa le Siligate | investito Ragazzo di 25 anni muore sul colpo

È stato travolto e ucciso a 25 anni mentre si trovava a piedi sulle Siligate. È la tragedia accaduta nella tarda serata di ieri lungo strada Romagna, all’altezza del civico 66. La vittima è un giovane che, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe di nazionalità peruviana e stava probabilmente attraversando la carreggiata quando è sopraggiunta la vettura. Una manciata di secondi fatali, e poi l’impatto: violentissimo, tanto da non lasciargli scampo. Erano all’incirca le 20 quando è scattato l’allarme. Alcuni automobilisti di passaggio hanno visto il corpo riverso sull’asfalto e hanno chiamato subito i soccorsi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

