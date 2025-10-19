Attenzione alla truffa del numero greco | ecco come funziona

Torna alla ribalta la truffa del wangiri, una tecnica di raggiro in cui i malviventi usano numeri con prefissi esteri per effettuare brevi telefonate alle vittime, chiudendo prima che queste possano rispondere, allo scopo di farsi richiamare, rispondere e prosciugare il denaro presente nella carta. Negli ultimi giorni sono state tante le segnalazioni da parte di utenti che dicono di essere stati contattati da numeri stranieri, in particolari numeri con prefisso greco. Dopo aver sfruttato i prefissi di Paesi Bassi, Francia e Spagna, pare dunque essere il turno della Grecia. In tanti, infatti, dicono di essere stati chiamati da numeri con prefisso internazionale +30. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

