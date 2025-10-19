Attentato Sigfrido Ranucci | carabinieri alla ricerca di telecamere Analisi dei Ris sui resti dell' ordigno
Proseguono le indagini sull'attentato subito da Sigfrido Ranucci. Nella giornata di sabato nuovo sopralluogo dei carabinieri a Campo Ascolano, frazione di Pomezia, alle porte della Capitale, dove giovedì sera, alle 22:17, un ordigno rudimentale è esploso davanti casa del giornalista e conduttore. 🔗 Leggi su Romatoday.it
