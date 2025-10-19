Attentato Ranucci Barani NPSI | Un attacco alla libertà di stampa
“La nostra comunità si schiera a difesa del giornalismo di inchiesta libero e condanna con fermezza gli autori e i mandanti del gesto“. Lucio Barani, segretario nazionale del Nuovo Partito Socialista Italiano, in rappresentanza di Liberali e Riformisti, militanti ed iscritti, esprime la piena solidarietà al giornalista Sigfrido Ranucci e alla sua famiglia. Il conduttore . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
