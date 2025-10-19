Attentato contro Sigfrido Ranucci si indaga su criminalità locale e ultras

Proseguono le indagini dei magistrati dell'Antimafia di Roma sull'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci le cui due automobili sono state semidistrutte giovedì sera da una bomba carta “potenziata” e lasciata all'esterno della sua abitazione a Campo Ascolano, Pomezia, centro alle porte della Capitale. Si ipotizza un raid compiuto non da professionisti ma da qualcuno che sapeva maneggiare un ordigno, seppure rudimentale, potenzialmente letale. Una intimidazione forse studiata da tempo e messa in atto da chi conosceva le strade del quartiere e le possibili vie di fuga. Intanto non è arrivata alcuna rivendicazione. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Attentato contro Sigfrido Ranucci, si indaga su criminalità locale e ultras

