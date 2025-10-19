Attentato a Sigfrido Ranucci | piste aperte tra criminalità organizzata ultras e lupi solitari
L’esplosione alla villetta a Pomezia e l’indagine del pool antimafia a piazzale Clodio. Un ventaglio di ipotesi investigative resta aperto dopo l’attentato che giovedì sera ha danneggiato le auto parcheggiate davanti alla villetta dove vive il giornalista Sigfrido Ranucci, conduttore di Report. L’ordigno, una bomba artigianale che ha semidistrutto due vetture in via della frazione di Campo Ascolano, a Pomezia (provincia di Roma), è ora al centro delle verifiche coordinate dalla Procura della Repubblica di Roma e affidate al pool antimafia. Il pubblico ministero Carlo Villani procede per danneggiamento aggravato dal metodo mafioso e violazione della legge sulle armi; si attende tuttora l’esito degli esami del Ris sui reperti raccolti sulla scena, utili a stabilire tipologia di esplosivo, modalità di confezionamento e provenienza del materiale. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
