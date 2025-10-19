Attentato a Ranucci vergogna sui social | postano un video fake di Donzelli E lui denuncia | odio su di me mai dette quelle frasi

Si alza sempre più in alto l'asticella dell'oltraggio social e della strategia diffamatoria declinata alla tecnologia digitale: e ancora una volta, la frontiera virtuale si rivela un terreno fertile per la disinformazione e la calunnia politica. A farne le spese è stato stavolta Giovanni Donzelli, deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia, il cui nome è stato associato a un video palesemente falso, creato con l'intelligenza artificiale, riguardante il grave attentato di cui è stato vittima il giornalista Sigfrido Ranucci.

