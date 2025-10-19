Attacco improvviso Le esplosioni e poi l’incendio | tensione alle stelle cosa succede

Tvzap.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

– La guerra in Ucraina prosegue senza sosta, raggiungendo il giorno 1.334 di conflitto. In questo scenario di incertezza internazionale, emerge una proposta che rischia di ridefinire gli equilibri globali: il presidente russo Vladimir Putin avrebbe chiesto all’ex presidente americano Donald Trump la cessione completa della regione di Donetsk alla Russia come condizione per la fine delle ostilità. A rivelarlo sono due funzionari statunitensi di alto livello, secondo quanto riportato dal Washington Post. “Attacco improvviso”. 🔗 Leggi su Tvzap.it

attacco improvviso le esplosioni e poi l8217incendio tensione alle stelle cosa succede

© Tvzap.it - “Attacco improvviso”. Le esplosioni e poi l’incendio: tensione alle stelle, cosa succede

Approfondisci con queste news

"Attacco Notturno alla Global Sumud Flotilla: Droni e Esplosioni al Largo di Creta, Accuse a Israele" - La flotta internazionale di 51 navi di diversi Paesi, a bordo delle quali anche parlamentari ed europarlamentari ... Segnala quotidiano.net

Flotilla, Emergency: abbiamo visto attacco droni e flash delle esplosioni - La Life Support, la nave di ricerca e soccorso di Emergency che sta accompagnando la Global Sumud Flotilla con il ruolo di nave osservatrice e di supporto medico ... Da quotidiano.net

Flotilla: l'attacco nel cuore della notte con esplosioni continue - Nel corso dell'attacco della scorsa notte con i droni alla Global Sumud Flotilla "sono state colpite le imbarcazioni di Italia, Inghilterra e Polonia" ed "è stato come un attacco ai tre Paesi", un ... Secondo rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Attacco Improvviso Esplosioni L8217incendio