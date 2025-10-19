Attacchi cyber contro il Centro orario nazionale Pechino accusa Washington
Il ministero della Sicurezza di Stato cinese ha accusato l’Agenzia per la sicurezza nazionale americana (Nsa) di aver condotto una serie di attacchi informatici contro il Centro orario nazionale, struttura responsabile della definizione e distribuzione dell’ora standard nel Paese. Un’infrastruttura cruciale, perché regola non solo le comunicazioni civili, ma anche i sistemi di difesa, trasporti, energia e finanza. Secondo la denuncia pubblicata ieri sui canali ufficiali di Pechino e riportata dal South China Morning Post, gli attacchi sarebbero cominciati nel 2022 e avrebbero avuto un carattere “prolungato, altamente segreto e riconducibile a strumenti di spionaggio informatico di livello statale”. 🔗 Leggi su Formiche.net
Altri contenuti sullo stesso argomento
Quasi il 40% degli attacchi cyber in Italia coinvolge strumenti di AI https://ilsole24ore.com/art/quasi-40percento-attacchi-cyber-italia-coinvolge-strumenti-ai-AHTOYdCD?utm_term=Autofeed&utm_medium=TWSole24Ore&utm_source=Twitter#Echobox=176062 - X Vai su X
Salesforce si rifiuta di pagare il riscatto per gli attacchi di Scattered Lapsus$ Hunters Link all'articolo : https://www.redhotcyber.com/post/salesforce-si-rifiuta-di-pagare-il-riscatto-per-gli-attacchi-di-scattered-lapsus-hunters/ I rappresentanti di #Salesforce hann Vai su Facebook
La nuova strategia russa tra droni, cyber-attacchi e infrastrutture critiche - L’ultima ondata di attacchi russi in “zona grigia” – con le incursioni deliberate di droni nello spazio aereo polacco e rumeno – ha ricordato all’Europa quanto sia ancora impreparata a dissuadere e di ... Si legge su formiche.net
***Aeroporti: cyber-attacco contro scali Ue, colpiti Londra, Berlino e Bruxelles - Un attacco cyber a Collins Aerospace, un service provider per sistemi di check- Scrive ilsole24ore.com
Cyber-resilienza e sovranità digitale. Cosa emerge dalla Ncsc Annual Review 2025 - La sicurezza cibernetica non è un concetto, un problema, solamente tecnico, ma intrinsecamente politico. Si legge su formiche.net