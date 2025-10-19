Il ministero della Sicurezza di Stato cinese ha accusato l’Agenzia per la sicurezza nazionale americana (Nsa) di aver condotto una serie di attacchi informatici contro il Centro orario nazionale, struttura responsabile della definizione e distribuzione dell’ora standard nel Paese. Un’infrastruttura cruciale, perché regola non solo le comunicazioni civili, ma anche i sistemi di difesa, trasporti, energia e finanza. Secondo la denuncia pubblicata ieri sui canali ufficiali di Pechino e riportata dal South China Morning Post, gli attacchi sarebbero cominciati nel 2022 e avrebbero avuto un carattere “prolungato, altamente segreto e riconducibile a strumenti di spionaggio informatico di livello statale”. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Attacchi cyber contro il Centro orario nazionale. Pechino accusa Washington