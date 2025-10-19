Ritorno a Vienna per il circuito ATP. La capitale austriaca, come ormai dal 1974, celebra un evento che è stato tra i pochi a rimanere non interrotto neppure dalla pandemia di Covid-19 nel 2020. Primo vincitore fu il compianto Vitas Gerulaitis, il maggior numero di successi lo colse Brian Gottfried (4), ci hanno vinto Roger Federer (2 volte), Andy Murray (2), Novak Djokovic (1). Con questo evento ha sempre litigato Thomas Muster, che mai lo ha vinto; degli austriaci ci sono riusciti Horst Skoff, Jurgen Melzer (2 volte) e Dominic Thiem. Nel 2024 ha trionfato Jack Draper, ma il britannico, per infortunio, non può difendere quanto compiuto un anno fa. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - ATP Vienna 2025: Sinner e non solo, la carica degli azzurri in Austria