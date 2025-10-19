ATP Vienna 2025 | Sinner e non solo la carica degli azzurri in Austria
Ritorno a Vienna per il circuito ATP. La capitale austriaca, come ormai dal 1974, celebra un evento che è stato tra i pochi a rimanere non interrotto neppure dalla pandemia di Covid-19 nel 2020. Primo vincitore fu il compianto Vitas Gerulaitis, il maggior numero di successi lo colse Brian Gottfried (4), ci hanno vinto Roger Federer (2 volte), Andy Murray (2), Novak Djokovic (1). Con questo evento ha sempre litigato Thomas Muster, che mai lo ha vinto; degli austriaci ci sono riusciti Horst Skoff, Jurgen Melzer (2 volte) e Dominic Thiem. Nel 2024 ha trionfato Jack Draper, ma il britannico, per infortunio, non può difendere quanto compiuto un anno fa. 🔗 Leggi su Oasport.it
Si è svolto il sorteggio dell'Atp 500 di Vienna, in programma dal 20 al 26 ottobre in parallelo a quello di Basilea ? Jannik Sinner sarà la testa di serie n° 1 ed esordirà con il tedesco Altmaier (incontrato pochi giorni fa a Shanghai e battuto con un doppio 6-3) - facebook.com Vai su Facebook
ATP Vienna, sorteggiato il tabellone: cammino insidioso per Sinner, Musetti dalla parte di Zverev - - X Vai su X
Sinner all'Atp Vienna 2025: il tabellone e gli avversari - Ecco il possibile percorso dell’altoatesino verso la finale, con avversari di alto livello come Bublik ... Da tg24.sky.it
Sorteggio Atp Vienna 2025 con Sinner in tv: data, orario, canale e diretta streaming - Quando e come seguire il sorteggio del tabellone principale del torneo ATP 500 di Vienna 2025, in programma dal 20 al 26 ottobre. Segnala spaziotennis.com
Ecco tutti i possibili avversari di Jannik Sinner al torneo ATP 500 di Vienna - Dopo la netta vittoria ai danni di Carlos Alcaraz e il secondo successo consecutivo al Six Kings Slam, ricco evento di esibizione, Jannik Sinner tornerà subito in campo al torneo ATP 500 di Vienna. Segnala tennisworlditalia.com