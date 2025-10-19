ATP Basilea Fritz e Shelton guidano il seeding svizzero Sonego a caccia di conferme

La corsa verso le imminenti ATP Finals è allo sprint finale. Le prossime settimane definiranno il quadro degli otto partecipanti che si sfideranno a Torino. Nella settimana che sta per iniziare il circuito propone due tornei destinati ad offrire indicazioni importanti in tale ottica: Basilea e Vienna. In Svizzera la testa di serie numero uno è Taylor Fritz. L’americano, reduce dal terzo posto conquistato nel Six King Slam, torna nel circuito maggiore dopo la sconfitta subita a Shanghai contro Mpetshi Perricard nei sedicesimi di finale. L’esordio dello statunitense non sarà certamente agevole contro il monegasco Valentin Vacherot, splendido trionfatore del Masters 1000 cinese, che ha usufruito di una wild card. 🔗 Leggi su Oasport.it

