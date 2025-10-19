atp almaty 2025 daniil medvedev piega corentin moutet e conquista il titolo

Il titolo dell’ATP 250 di Almaty, in Kazakistan, va al numero 2 del seeding, il russo Daniil Medvedev, che nell’ultimo atto piega in tre set il transalpino Corentin Moutet, testa di serie numero 8, sconfitto con lo score di 7-5 4-6 6-3 in due ore e 38 minuti di aspra battaglia sportiva. Nel primo set il russo cede il servizio in apertura ai vantaggi e si trova subito sotto 0-2. Medvedev, però, riesce a restare in scia e nell’ottavo gioco trova il controbreak a quindici che vale il 4-4. Altro passaggio a vuoto di Moutet nel dodicesimo game, con il francese che dal 30-0 si fa rimontare e finisce per capitolare, così il russo incamera la frazione sul 7-5 dopo 52 minuti. 🔗 Leggi su Oasport.it

