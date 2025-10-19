Atletica Maiwa e Cheptoo dominano la mezza maratona di Roma

Roma, 19 ott. (askanews) – Simon Maiwa e Regina Cheptoo firmano l’edizione 2025 della Wizz Air Rome Half Marathon, imponendo ancora una volta il dominio del Kenya sulle strade della Capitale. Maiwa ha vinto in 59’44?, battendo per un solo secondo il connazionale Vincent Kimaiyo (59’45?), con Kalipus Lomwai a completare il podio (59’56?). In campo femminile successo netto di Regina Cheptoo, che chiude in 1h08’26? davanti a Milicent Jelimo e Gladys Cherop. Più di 22mila corridori hanno attraversato il cuore di Roma, tra Fori Imperiali e Colosseo, in una mattinata che ha unito sport, turismo e fatica. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

