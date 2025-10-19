Atletica leggera I campioni dell’orbita Virtus ricevuti in Comune per la splendida stagione

Sport.quotidiano.net | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune, con il sindaco Mario Pardini e l’assessore allo Sport, Fabio Barsanti, hanno ricevuto gli atleti che si sono maggiormente distinti nel 2025 per la Virtus Lucca. Un riconoscimento meritato per: Idea Pieroni, Matteo Oliveri, Roberto Orlando, Alessandro Santangelo e Stefano Sottile. Idea Pieroni, del CS Carabinieri, saltatrice in alto cresciuta in maglia virtussina e con quella del Gsvo Marciatori Barga, dopo il titolo di campionessa italiana assoluta indoor e dopo il debutto in nazionale assoluta agli Euroindoor di Apeldoorn, ha centrato l’ottavo posto ai mondiali indoor prima che un brutto infortunio condizionasse il resto della stagione e la sua performance ai campionati del mondo di Tokyo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

atletica leggera i campioni dell8217orbita virtus ricevuti in comune per la splendida stagione

© Sport.quotidiano.net - Atletica leggera. I campioni dell’orbita Virtus ricevuti in Comune per la splendida stagione

Altri contenuti sullo stesso argomento

Il ritorno della grande atletica. Allo stadio i campioni di domani. Riempiti alberghi e camping - L’assessore Salemi: "Un altro evento che porta ricchezza nel territorio in un periodo di ... Come scrive lanazione.it

atletica leggera campioni dell8217orbitaPochi spazi e tante buche: la corsa a ostacoli dell'atletica leggera a Milano - Quasi 7mila atleti, 46 società e appena cinque piste. Lo riporta rainews.it

L’Italia ha chiuso i Mondiali di atletica leggera con sette medaglie: non ne aveva mai vinte così tante - Ai Mondiali di atletica leggera che si concludono domenica a Tokyo, in Giappone, l’Italia ha vinto sette medaglie: un oro, tre argenti e tre bronzi. Da ilpost.it

Cerca Video su questo argomento: Atletica Leggera Campioni Dell8217orbita