Atletica leggera I campioni dell’orbita Virtus ricevuti in Comune per la splendida stagione
Il Comune, con il sindaco Mario Pardini e l’assessore allo Sport, Fabio Barsanti, hanno ricevuto gli atleti che si sono maggiormente distinti nel 2025 per la Virtus Lucca. Un riconoscimento meritato per: Idea Pieroni, Matteo Oliveri, Roberto Orlando, Alessandro Santangelo e Stefano Sottile. Idea Pieroni, del CS Carabinieri, saltatrice in alto cresciuta in maglia virtussina e con quella del Gsvo Marciatori Barga, dopo il titolo di campionessa italiana assoluta indoor e dopo il debutto in nazionale assoluta agli Euroindoor di Apeldoorn, ha centrato l’ottavo posto ai mondiali indoor prima che un brutto infortunio condizionasse il resto della stagione e la sua performance ai campionati del mondo di Tokyo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
