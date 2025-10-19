Atletica Badr Jaafari e Sara Bottarelli vincono i Campionati Italiani di mezza maratona Aouani ospite
A Cremona si sono disputati i Campionati Italiani di mezza maratona. Badr Jaafari si è imposto nella gara maschile con il tempo di 1h01:48, migliorando il proprio personale di quattordici secondi. Il 27enne lombardo, che in primavera aveva preso parte agli Europei a squadre, ha fatto la differenza negli ultimi cinque chilometri, quando ha staccato Ahmed Ouhda (poi secondo in 1h02:14) e Alberto Mondazzi (poi terzo in 1h02:15). Era atteso Nekagenet Crippa (fratello di Yeman), ma si è ritirato dopo metà gara. Grandi applausi per Iliass Aouani, Campione d’Europa e bronzo mondiale di maratona, che era presente all’appuntamento in qualità di ospite. 🔗 Leggi su Oasport.it
