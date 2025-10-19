Atalanta nessun gol e tanti rimpianti | con la Lazio finisce 0-0

Sedici tiri in totale, di cui 6 nello specchio, non sono bastati alla Dea per tornare alla vittoria. Alla New Balance Arena di Bergamo l’ Atalanta impatta 0-0 contro la Lazio di Maurizio Sarri e non accorcia verso la vetta della classifica. Juric sorprende lasciando ancora fuori De Roon per Pasalic e riproponendo il tridente morbido, con il ristabilito De Ketelaere e Kamaldeen ai lati del falso nueve Lookman. Sarri recupera all’ultimo Zaccagni che guida l’attacco biancoceleste insieme a Dia. L’unico highlight della prima mezz’ora è lo stop forzato per Cancellieri, costretto ai box al 22’ per un problema muscolare, e Sarri subito obbligato a pescare Isaksen dalla panchina. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

