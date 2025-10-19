Atalanta-Lazio | scontro aperto per l’Europa tra la spinta di Gasperini e l’urgenza di Sarri

Il 19 ottobre 2025, il New Balance Arena di Bergamo sarà teatro di uno degli scontri diretti più carichi di significati della settima giornata di Serie A: Atalanta contro Lazio. La partita mette di fronte due formazioni con obiettivi e momenti di forma nettamente divergenti, ma entrambe determinate a dare una svolta alla propria stagione. L'Atalanta si presenta al fischio d'inizio da sesta in classifica, posizionata saldamente in zona Europa e con la concreta ambizione di assaltare le posizioni valide per la Champions League. La Lazio, invece, naviga nelle acque agitate del tredicesimo posto, lontana dalle aspettative e con l'urgente necessità di uscire da una crisi di risultati che sta mettendo in discussione le gerarchie.

