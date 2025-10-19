Atalanta Lazio Sarri ammette | Non siamo al massimo Le condizioni di Cancellieri
Atalanta Lazio: Sarri analizza il pareggio del Gewiss Stadium tra rammarico e fiducia. Il commento del tecnico biancoceleste dopo Bergamo Il match Atalanta Lazio, disputato al Gewiss Stadium, si è concluso con un pareggio a reti bianche che lascia sensazioni contrastanti. Lo 0-0 finale fotografa una gara intensa e tatticamente equilibrata, ma anche condizionata dalle . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Argomenti simili trattati di recente
Serie A. A Bergamo Atalanta-Lazio 0-0. Nerazzurri, fermati in casa, rallentano la scalata alla vetta della classifica Alle 20.45 Milan-Fiorentina Bologna-Cagliari 0-2, Como-Juventus 2-0, Genoa-Parma 0-0 Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainew - facebook.com Vai su Facebook
Italya Serie A'da Lazio, Atalanta deplasmaninda! Atalanta - Lazio mücadelesi CANLI IDDAA seçenegiyle Nesine'de! Hemen Oyna --> http://nsn.tc/4nboRyk - X Vai su X
Atalanta Lazio, Sarri ammette: «Non siamo al massimo. Le condizioni di Cancellieri» - Il commento del tecnico biancoceleste dopo Bergamo Il match Atalanta Lazio, disputato al Gewiss Stadium, si è con ... calcionews24.com scrive
Atalanta Lazio, Sarri: «Molto bene nel primo tempo. Su Cancellieri…» - Le dichiarazioni del tecnico biancoceleste al termine del match Il match Atalanta Lazio disputato al Gewiss Stadium si è concluso ... Come scrive lazionews24.com
Atalanta-Lazio, Sarri nel post: “Giochiamo con i superstiti. Le ultime 3 partite per me…” - È appena terminata Atalanta–Lazio, una gara combattuta che ha regalato emozioni fino al triplice fischio. Secondo laziopress.it