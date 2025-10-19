Atalanta-Lazio la Dea ci prova ma non va oltre lo 0 a 0
Prive dei loro attaccanti titolari, Scamacca e Castellanos infortunati, Atalanta e Lazio non vanno oltre lo 0-0 nel posticipo della 7a giornata di Serie A. Un risultato che sta stretto sicuramente alla Dea, che ci ha provato in tutti i modi a trovare il gol ma ha trovato sulla sua strada il palo, un super Provedel e un Gila autentico muro difensivo. Un punto a testa che non cambia di molto la classifica, l'Atalanta unica imbatttuta è ottava con 11 punti ma resta dietro la Juve. La Lazio con 8 punti aggancia un gruppo con Udinese, Cagliari e Torino. Prima frazione giocata a ritmi alti dalle due squadre, ma il risultato resta bloccato. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
