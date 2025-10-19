Atalanta-Lazio | la Dea ancora imbattuta ospita i biancocelesti formazioni e orari tv

Bergamo 19 ottobre 2025 - Juric vuole mantenere lo zero alla casella partite perse, ma per farlo dovrà sopravvivere a una Lazio imprevedibile fin qui nelle sue prestazioni. Lo spettacolo di sicuro non mancherà al Gewiss Stadium tra due squadre fin qui protagoniste di un calcio spregiudicato, visto come al momento siano entrambe tra i migliori attacchi del campionato, dietro solo all' Inter di Chivu per numero di gol segnati. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 18 di domenica 19 ottobre 2025. C'erano tanti dubbi circa la scelta di Ivan Juric sulla panchina orobica, ma il tecnico croato fin qui non ha fatto rimpiangere Gasperini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

