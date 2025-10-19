Atalanta-Lazio | la Dea ancora imbattuta ospita i biancocelesti formazioni e orari tv

Sport.quotidiano.net | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bergamo 19 ottobre 2025 - Juric vuole mantenere lo zero alla casella partite perse, ma per farlo dovrà sopravvivere a una Lazio imprevedibile fin qui nelle sue prestazioni. Lo spettacolo di sicuro non mancherà al Gewiss Stadium tra due squadre fin qui protagoniste di un calcio spregiudicato, visto come al momento siano entrambe tra i migliori attacchi del campionato, dietro solo all' Inter di Chivu per numero di gol segnati. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 18 di domenica 19 ottobre 2025.  C'erano tanti dubbi circa la scelta di Ivan Juric sulla panchina orobica, ma il tecnico croato fin qui non ha fatto rimpiangere Gasperini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

atalanta lazio la dea ancora imbattuta ospita i biancocelesti formazioni e orari tv

© Sport.quotidiano.net - Atalanta-Lazio: la Dea ancora imbattuta ospita i biancocelesti, formazioni e orari tv

Contenuti che potrebbero interessarti

atalanta lazio dea imbattutaCataldi: la Dea nel destino. Dallo Scudetto Primavera al primo gol in trasferta con la Lazio - Condurrà ancora una volta le operazioni a centrocampo Cataldi che, contro l'Atalanta, è stato spesso decisivo tra Primavera e prima squadra ... Si legge su msn.com

atalanta lazio dea imbattutaQuote risultato esatto Atalanta Lazio - Domenica alle 18, alla New Balance Arena, Atalanta e Lazio si affronteranno in una sfida ad alta intensità. Scrive tuttomercatoweb.com

atalanta lazio dea imbattutaL’Atalanta riceve la Lazio, Juric: “Non firmo per un pareggio” - La Dea ritrova Scalvini, Scamacca e Zalewski tra i convocati. Si legge su ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Atalanta Lazio Dea Imbattuta