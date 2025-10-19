Atalanta Lazio 0-0 | Zappacosta colpisce il palo Provedel salva Sarri in vista della Juve Juric resta imbattuto

Atalanta Lazio 0-0, la sintesi del match di Serie A: Sarri pareggia in vista della prossima sfida contro la Juve. Finisce senza reti la sfida al vertice tra Atalanta e Lazio, un 0-0 che lascia l’amaro in bocca soprattutto ai padroni di casa. La partita, valida per la settima giornata di Serie A, è stata un match dai due volti: un primo tempo equilibrato e bloccato, una ripresa a senso unico dominata dalla Dea, che però ha sbattuto contro un palo e contro un Provedel in stato di grazia. La squadra di Juric resta così l’unica ancora imbattuta in questo campionato. Nella prima frazione alla New Balance Arena, l’ Atalanta ha tenuto il controllo del possesso palla, faticando però a trovare varchi contro l’organizzata difesa biancoceleste. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

