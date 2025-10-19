Atalanta Lazio 0-0 | termina in parità la sfida tra Sarri e Juric

A Bergamo il match valido per la 7ª giornata di Serie A Atalanta Lazio: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Atalanta Lazio, valevole per la 7ª giornata del campionato di Serie A Enilive 20252026. ATALANTA LAZIO CRONACA E DIRETTA LIVE ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor; Zappacosta, De Roon, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Atalanta Lazio 0-0: termina in parità la sfida tra Sarri e Juric

Scopri altri approfondimenti

Serie A. A Bergamo Atalanta-Lazio 0-0. Nerazzurri, fermati in casa, rallentano la scalata alla vetta della classifica Alle 20.45 Milan-Fiorentina Bologna-Cagliari 0-2, Como-Juventus 2-0, Genoa-Parma 0-0 Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainew - facebook.com Vai su Facebook

Italya Serie A'da Lazio, Atalanta deplasmaninda! Atalanta - Lazio mücadelesi CANLI IDDAA seçenegiyle Nesine'de! Hemen Oyna --> http://nsn.tc/4nboRyk - X Vai su X

Atalanta-Lazio 0-0, polveri bagnate a Bergamo - per infortunio, Atalanta e Lazio non vanno oltre lo 0- Riporta lapresse.it

Atalanta e Lazio si dividono un punto: la squadra di Juric resta l’unica imbattuta in Serie A - La Dea va più volte vicina al gol nel secondo tempo, Zappacosta colpisce un palo ... Secondo fanpage.it

Atalanta-Lazio 0-0, pagelle e tabellino: Gila e Provedel fermano Juric, parità a Bergamo - Meglio l'Atalanta nel match delle 18:00, ma alla fine è l'ennesimo risultato di 0- msn.com scrive