Atalanta-Lazio 0-0 | Sarri resiste contro Juric ma perde Cancellieri per infortunio

La Lazio pareggia per zero a zero contro l'Atalanta nella settima giornata di campionato. La squadra di Sarri gioca una buona partita difensiva guidata da un super Gila (migliore in campo). I biancocelesti giocano un match di contenimento (senza Castellanos e con Zaccagni a mezzo servizio). 🔗 Leggi su Romatoday.it

