Atalanta-Lazio 0-0 | Sarri resiste contro Juric ma perde Cancellieri per infortunio

Romatoday.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Lazio pareggia per zero a zero contro l'Atalanta nella settima giornata di campionato. La squadra di Sarri gioca una buona partita difensiva guidata da un super Gila (migliore in campo). I biancocelesti giocano un match di contenimento (senza Castellanos e con  Zaccagni a mezzo servizio). 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

atalanta lazio 0 0Atalanta-Lazio 0-0, polveri bagnate a Bergamo - per infortunio, Atalanta e Lazio non vanno oltre lo 0- Segnala lapresse.it

atalanta lazio 0 0AtalantaLazio 0-0 cronaca e highlights: reti bianche a Bergamo – VIDEO - Lazio cronaca e highlights: ecco il racconto e le immagini di quanto accaduto nella sfida di Serie A ... Da generationsport.it

atalanta lazio 0 0Atalanta-Lazio 0-0: video e highlights - Prima mezz'ora senza occasioni, poi è la Lazio a rendersi pericolosa con Guendouzi. Come scrive sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Atalanta Lazio 0 0